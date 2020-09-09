СБУ схопила в Києві одного з керівників ІДІЛ. Фото

Одного з керівників ІДІЛ затримали в Києві.

Служба безпеки України затримала в Києві одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який був заступником підозрюваного в організації теракту в аеропорту Стамбула.

Бойовик перебував у розшуку по лінії Інтерполу, повідомляється 9 вересня на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

СБУ затримала одного з керівників ІДІЛ.

За даними спецслужби, затриманий є вихідцем з однієї з пострадянських країн і входить до керівної ланки ІДІЛ.

"Свого часу він був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів", – зазначили в СБУ.

Один із керівників ІДІЛ в'їхав до України в 2018 році.

До України бойовик прибув за підробленими документами у 2018 році і створив у Київській області злочинне угруповання, в яке входили вихідці з країн Центральної Азії. Водночас він продовжував координувати ІДІЛ за кордоном.

Затриманого взято під варту на 40 діб, розпочато процедуру екстрадиційної перевірки.

Також СБУ перевіряє його на причетність до підготовки терактів в Україні.

Затриманого розшукував Інтерпол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року в Київській області був затриманий один із ключових керівників ІДІЛ.

СБУ проводила спецоперацію спільно з Міністерством внутрішніх справ Грузії та ЦРУ США.

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