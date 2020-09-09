СБУ схопила в Києві одного з керівників ІДІЛ. Фото

Одного з керівників ІДІЛ затримали в Києві.
Служба безпеки України затримала в Києві одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який був заступником підозрюваного в організації теракту в аеропорту Стамбула.
Бойовик перебував у розшуку по лінії Інтерполу, повідомляється 9 вересня на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
СБУ затримала одного з керівників ІДІЛ.
За даними спецслужби, затриманий є вихідцем з однієї з пострадянських країн і входить до керівної ланки ІДІЛ.
"Свого часу він був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів", – зазначили в СБУ.
Один із керівників ІДІЛ в'їхав до України в 2018 році.
До України бойовик прибув за підробленими документами у 2018 році і створив у Київській області злочинне угруповання, в яке входили вихідці з країн Центральної Азії. Водночас він продовжував координувати ІДІЛ за кордоном.
Затриманого взято під варту на 40 діб, розпочато процедуру екстрадиційної перевірки.
Також СБУ перевіряє його на причетність до підготовки терактів в Україні.
Затриманого розшукував Інтерпол.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року в Київській області був затриманий один із ключових керівників ІДІЛ.
СБУ проводила спецоперацію спільно з Міністерством внутрішніх справ Грузії та ЦРУ США.
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