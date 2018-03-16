Самогубство дівчини-підлітка в Києві: знайдено передсмертну записку

У Києві 13-річна дівчина, яку знайшли мертвою в Святошинському районі, покінчила життя самогубством.

За попередньою інформацією, неповнолітня стрибнула з недобудованої висотки, повідомляє прес-служба поліції столиці.

Потерпіла - місцева жителька 2005 року народження. За словами матері, близько 17:00 години 14 березня її дочка вийшла з дому і додому не повернулася. Мобільного телефону у дівчинки при собі не було.

Дівчину більше доби розшукували як безвісти зниклу. Відомо, що школярка не конфліктувала в сім'ї, а також не була учасником різних депресивних груп у соціальних мережах.

"Сьогодні ювенальні поліцейські отримали інформацію, що розшукувана іноді проводила час біля недобудови на проспекті Перемоги. Коли вони прибули на місце, знайшли дівчинку мертвою з травмами, характерними для падіння з висоти. На місці події також знайшли передсмертну записку", - повідомили в поліції.

У Києві дівчина стрибнула з недобудови прес-служба поліції Києва

У Києві дівчина стрибнула з недобудови прес-служба поліції Києва

У Києві дівчина стрибнула з недобудови прес-служба поліції Києва

Подія належним чином зареєстровано. Правоохоронці встановлюють причини і обставини трагічної події.

Як повідомляв "Обозреватель", 16 березня у центрі Києва чоловік перерізав собі горло.