Самогубство дівчини-підлітка в Києві: знайдено передсмертну записку

У Києві 13-річна дівчина, яку знайшли мертвою в Святошинському районі, покінчила життя самогубством.
За попередньою інформацією, неповнолітня стрибнула з недобудованої висотки, повідомляє прес-служба поліції столиці.
Потерпіла - місцева жителька 2005 року народження. За словами матері, близько 17:00 години 14 березня її дочка вийшла з дому і додому не повернулася. Мобільного телефону у дівчинки при собі не було.
Дівчину більше доби розшукували як безвісти зниклу. Відомо, що школярка не конфліктувала в сім'ї, а також не була учасником різних депресивних груп у соціальних мережах.
"Сьогодні ювенальні поліцейські отримали інформацію, що розшукувана іноді проводила час біля недобудови на проспекті Перемоги. Коли вони прибули на місце, знайшли дівчинку мертвою з травмами, характерними для падіння з висоти. На місці події також знайшли передсмертну записку", - повідомили в поліції.
У Києві дівчина стрибнула з недобудови
прес-служба поліції Києва
У Києві дівчина стрибнула з недобудови
прес-служба поліції Києва
У Києві дівчина стрибнула з недобудови
прес-служба поліції Києва
Подія належним чином зареєстровано. Правоохоронці встановлюють причини і обставини трагічної події.
Як повідомляв "Обозреватель", 16 березня у центрі Києва чоловік перерізав собі горло.