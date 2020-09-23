Самогубства у лікарні для хворих на COVID-19 у Києві: у прокуратурі розповіли подробиці

Ольга Ліпич Кримінал 09:06, 23.09.2020 Оновлено: 09:21, 23.09.2020

Прокуратура Києва порушила кримінальні справи за фактом двох самогубств у столичній лікарні №4, у якій перебувають хворі на коронавірус.

Про це повідомляє "ТСН". Зазначимо, що трагедії трапилися напередодні – із одного вікна лікарні з різницею у два дні випали два чоловіки. Йдеться про Київську міську клінічну лікарню №4, але, чи мають самогубства стосунок до COVID-19, нині невідомо: ані в медзакладі, ані в поліції цього не коментують.

У прокуратурі пояснили, що не можуть розголошувати подробиці слідства. Водночас, за словами правоохоронців, обидва випадки розслідуватимуть за статтею "Самогубство".

"Нині слідчі поліції допитують персонал і пацієнтів цієї лікарні. За яких обставин на території однієї лікарні, за такий проміжок часу... Це такі події надзвичайні. Тому і у місцевій прокуратурі, і в прокуратурі міста Києва нині взяли це розслідування на контроль", – прокоментувала речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

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За дві доби з вікна вистрибнули двоє людей.
Муніципальна варта / Telegram
У прокуратурі порушили кримінальні справи.
Муніципальна варта / Telegram
Справи порушено за статтею "Самогубство".
Муніципальна варта / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області 21 вересня 13-річна дівчинка випала з вікна 12-го поверху багатоквартирного будинку.

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