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18 вересня • оновлено в 18:28
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"Сама кинулася": у Києві вантажівка на смерть збила пішохода

1.6т Читати матеріал російською

У Києві на площі Шевченка 18 вересня вантажівка насмерть збила жінку-пішохода. Аварія трапилася просто на трамвайних коліях.

Перші фото з місця смертельної ДТП опублікували у "Київ Оперативний". На них видно, що загибла буквально лежала під колесами фури. За словами свідків, загибла нібито сама кинулася під колеса.

"На площі Шевченка вантажівка Renault насмерть збила людину. З'явився свідок з відео, де видно, що жінка-пішохід сама кинулася під колеса", – уточнили у соцмережі.

У Києві насмерть збили людину

У Києві насмерть збили людину

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Інформація про особу жертви уточнюється.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні у Києві вантажівка збила 10-річного хлопчика, колись той переходив дорогу по пішохідному переходу. Школяр дивом залишився живий, при цьому отримав важкі травми.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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