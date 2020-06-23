Рятувальники виявили тіло п'ятої жертви під завалами будинку на Позняках

Вибух будинку на Позняках: виявлено ще одну жертву

Рятувальники виявили тіло п'ятої жертви під час ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві.

Про це 23 червня повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Києві.

Зазначається, що з-під завалів дістали тіло чоловіка 1976 року народження. На місці події продовжують працювати 42 одиниці техніки та 211 осіб.

Вибух будинку на Позняках (kyiv.dsns.gov.ua)

Вибух будинку на Позняках (kyiv.dsns.gov.ua)

Раніше OBOZREVATEL писав, що причиною вибуху в житловому будинку на Позняках в Києві, внаслідок якого загинули вже п'ять осіб, могла стати недбалість співробітників компанії "Київгаз".