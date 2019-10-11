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11 жовтня • оновлено в 13:22
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Розтрощив шлагбаум голими руками: у Києві оголосили у розшук водія

2.3т Читати матеріал російською

У Києві водій автомобіля Range Rover втрапив у скандал. Він пошкодив шлагбаум і "проскочив" на приватну територію ЖК "Затишний квартал".

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Faсebook. У мережі опублікуване відповідне відео (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

Охоронець, який вибіг до водія, запевнив, що той демонстрував ознаки алкогольного сп’яніння. До поліції вже подали заяву, почалися пошуки порушника.

У Києві водій зламав шлагбаум

У Києві водій зламав шлагбаум

Скріншот

На ролику видно, як чоловік вийшов із авто, руками відігнув шлагбаум і проїхав на територію ЖК.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві трапилася аварія на парковці торгового центру Ocean Plaza. Водійка не розрахувала швидкість і врізалася в шлагбаум.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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