Розтрощив шлагбаум голими руками: у Києві оголосили у розшук водія

У Києві водій автомобіля Range Rover втрапив у скандал. Він пошкодив шлагбаум і "проскочив" на приватну територію ЖК "Затишний квартал".
Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Faсebook. У мережі опублікуване відповідне відео (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).
Охоронець, який вибіг до водія, запевнив, що той демонстрував ознаки алкогольного сп’яніння. До поліції вже подали заяву, почалися пошуки порушника.
У Києві водій зламав шлагбаум
Скріншот
На ролику видно, як чоловік вийшов із авто, руками відігнув шлагбаум і проїхав на територію ЖК.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві трапилася аварія на парковці торгового центру Ocean Plaza. Водійка не розрахувала швидкість і врізалася в шлагбаум.
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