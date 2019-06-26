Наказав штурмувати Майдан: суд відпустив скандального ексначальника СБУ Києва

Шевченківський райсуд Києва відпустив під домашній арешт підозрюваного у злочинах проти учасників Євромайдану колишнього начальника столичного управління СБУ Олександра Щеголєва.

Йому змінили запобіжний захід 26 червня та присудили носіння електронного браслета, пише Insider. Рішення не підлягає оскарженню.

Захист наполягав на будь-якому рішенні, крім постійного перебування від вартою. Адвокат підозрюваного повідомив, що його підзахисний не несе жодних ризиків, через що утримання у СІЗО було б обов'язковим. Прокуратура ж відповіла, що також не існує доказів, які підтверджували б безпечність Щеголєва.

У матеріалах слідства Щеголєв проходить як особа, яка віддала наказ почати спецоперацію "Бумеранг" — так звані антитерористичні заходи 18 лютого 2014 року. Він же віддав наказ штурмувати Будинок профспілок.

В ході засідання переглядали відеоматеріали "5 каналу", на яких була зафіксована фаза наступу силовиків на активістів. На записі видно, як правоохоронці закидали учасників Революції камінням і застосували водомети.

"Я хочу звернути увагу на цинічність підходу захисту до дослідження ефіру телеканала. Хочу нагадати, що ми могли дивитися в онлайні фактичне вчинення злочину. Ми бачили різні наслідки дій спецпризначенців", — наголосив прокурор.

Захист Щеголєва назвав ці кадри "кіно і не більше".

Операція "Бумеранг" Politeka

Як писав OBOZREVATEL, Щеголев був затриманий правоохоронцями 20 серпня 2015 року. До цього він перебував під домашнім арештом.

Його звинувачують у перешкоджанні мітингам, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, а також в умисному вбивстві двох або більше осіб, вчиненим способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

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