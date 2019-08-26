Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Розстріл будівлі з гранатомета в Києві: з'явилися нові фото та відео

3.3т Читати матеріал російською

Опубліковані нові фото і відео з місця, де в Києві в ніч на 26 серпня розстріляли будівлю "Мостобуд" з гранатомета.

Видання "Інформатор" повідомляє, що станом на 9:30 поліцейські вже закінчили слідчі дії та поїхали.

На опублікованих фото видно, що снаряд з РПГ потрапив в стелю четвертого поверху. Також снаряд частково пошкодив і колону між вікнами. Крім цього вилетіли шибки на п'ятому і третьому поверхах.

Новини
У Києві обстріляли з гранатомета телеканал Медведчука: подробиці з місця НП

Також поки невідомо, що саме знаходилося в пошкоджених приміщеннях. При цьому інформації про постраждалих або загиблих не надходило. Відзначається, що рух по вулиці знову відновили.

Місце вибуху в Києві

Місце вибуху в Києві

інформатор

Місце вибуху в Києві

Місце вибуху в Києві

інформатор

Місце вибуху в Києві

Місце вибуху в Києві

інформатор

Місце вибуху в Києві

Місце вибуху в Києві

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL , в ніч на 26 серпня в Києві з гранатомета розстріляли будівлю, де знаходиться ВАТ "Мостобуд" на вулиці Паньківська, 5. Вибух справили з ручного протитанкового гранатомета. Поліція для розшуку стрілка ввела план перехоплення "Сирена".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
вибух кіберполіція
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
gotsman dawid
gotsman dawid
украинские будни
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Rembo Dgon
Rembo Dgon
Наследие порошенка ещё круче чем девяностые, бандиты вообще страх потеряли а полиция доведена порошенком практически до ликвидации.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...