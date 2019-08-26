Розстріл будівлі з гранатомета в Києві: з'явилися нові фото та відео

Опубліковані нові фото і відео з місця, де в Києві в ніч на 26 серпня розстріляли будівлю "Мостобуд" з гранатомета.

Видання "Інформатор" повідомляє, що станом на 9:30 поліцейські вже закінчили слідчі дії та поїхали.

На опублікованих фото видно, що снаряд з РПГ потрапив в стелю четвертого поверху. Також снаряд частково пошкодив і колону між вікнами. Крім цього вилетіли шибки на п'ятому і третьому поверхах.

Також поки невідомо, що саме знаходилося в пошкоджених приміщеннях. При цьому інформації про постраждалих або загиблих не надходило. Відзначається, що рух по вулиці знову відновили.

Місце вибуху в Києві інформатор

Місце вибуху в Києві інформатор

Місце вибуху в Києві інформатор

Місце вибуху в Києві інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL , в ніч на 26 серпня в Києві з гранатомета розстріляли будівлю, де знаходиться ВАТ "Мостобуд" на вулиці Паньківська, 5. Вибух справили з ручного протитанкового гранатомета. Поліція для розшуку стрілка ввела план перехоплення "Сирена".

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