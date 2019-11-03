Розрубало половину обличчя: у Києві трапилася смертельна ДТП

У Києві 3 листопада відбулася серйозна ДТП, в результаті якої одна особа загинула, ще шестеро були поранені.
За даними порталу "dtp.kiev.ua", НП трапилася на вулиці Заболотного, де зіткнулися "Волга" і паркетник (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
ДТП в Києві - фото
За словами очевидців, авто вітчизняного виробника повертало із заправки ANP через подвійну суцільну. Цього моменту Ssang Yong рухався зустрічною смугою. В результаті зіткнення "Волгу" буквально розірвало на частини разом із пасажирами, які сиділи усередині.
За попередньою інформацією, одній пасажирці відірвало ногу, інший розрубало половину обличчя. Через ДТП в обидва боки виник затор.
ДТП на Заболотного в Києві
Серйозна ДТП у Києві
ДТП у Києві
ДТП у Києві - залишки "Волги"
Серйозна ДТП в Києві
ДТП
Дуже серйозне # ДТП в Києві на Заболотного з постраждалими За попередньою інформацією легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу. У слідстві зіткнення авто розірвало на кілька частин. На місці працюють кілька екіпажів патрульної поліції, швидкої та рятувальників. Надсилайте ваші фото / відео на Viber / Telegram: 0937713333 @dtpkievua # київ # київ # дтп # Заболотного # авто
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Святошинському районі Києва сталася масштабна ДТП з великою кількістю автомобілів.
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