Головна Новини
3 листопада • оновлено в 12:07
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Розрубало половину обличчя: у Києві трапилася смертельна ДТП

1.1т Читати матеріал російською

У Києві 3 листопада відбулася серйозна ДТП, в результаті якої одна особа загинула, ще шестеро були поранені.

За даними порталу "dtp.kiev.ua", НП трапилася на вулиці Заболотного, де зіткнулися "Волга" і паркетник (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Києві - фото

ДТП в Києві - фото

За словами очевидців, авто вітчизняного виробника повертало із заправки ANP через подвійну суцільну. Цього моменту Ssang Yong рухався зустрічною смугою. В результаті зіткнення "Волгу" буквально розірвало на частини разом із пасажирами, які сиділи усередині.

Новини
Водії "п’яні в мотлох": з'явилися деталі і фото масштабної ДТП у Києві

За попередньою інформацією, одній пасажирці відірвало ногу, інший розрубало половину обличчя. Через ДТП в обидва боки виник затор.

ДТП на Заболотного в Києві

ДТП на Заболотного в Києві

Серйозна ДТП у Києві

Серйозна ДТП у Києві

ДТП у Києві

ДТП у Києві

ДТП у Києві - залишки "Волги"

ДТП у Києві - залишки "Волги"

Серйозна ДТП в Києві

Серйозна ДТП в Києві

ДТП

ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Святошинському районі Києва сталася масштабна ДТП з великою кількістю автомобілів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Волга для вас - "отечественный" автомобиль?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel