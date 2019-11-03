Розрубало половину обличчя: у Києві трапилася смертельна ДТП

У Києві 3 листопада відбулася серйозна ДТП, в результаті якої одна особа загинула, ще шестеро були поранені.

За даними порталу "dtp.kiev.ua", НП трапилася на вулиці Заболотного, де зіткнулися "Волга" і паркетник (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Києві - фото

За словами очевидців, авто вітчизняного виробника повертало із заправки ANP через подвійну суцільну. Цього моменту Ssang Yong рухався зустрічною смугою. В результаті зіткнення "Волгу" буквально розірвало на частини разом із пасажирами, які сиділи усередині.

За попередньою інформацією, одній пасажирці відірвало ногу, інший розрубало половину обличчя. Через ДТП в обидва боки виник затор.

ДТП на Заболотного в Києві

Серйозна ДТП у Києві

ДТП у Києві

ДТП у Києві - залишки "Волги"

Серйозна ДТП в Києві

ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Святошинському районі Києва сталася масштабна ДТП з великою кількістю автомобілів.

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