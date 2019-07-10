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Розпилили газ в обличчя: у Києві напали на народного депутата

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У Києві чоловік напав на народного депутата і розпилив йому в обличчя сльозогінний газ. Інцидент трапився під час зустрічі із виборцями.

За інформацією пресслужби поліції Києва, на парламентаря напали у Деснянському районі біля парку "Молодіжний" на вул. Данкевича.

"Під час зборів із місцевими жителями до народного обранця підбіг невідомий і розпилив в обличчя аерозольний засіб. Правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його", – заявили у поліції, уточнивши, що нападником виявився 44-річний чоловік.

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За фактом нападу зареєстрували кримінальне провадження через погрози і насильство щодо державного чи громадського діяча. За це йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Як пише УНІАН, потерпілим виявився нардеп Борислав Береза. Він уточнив, що напад стався 9 липня, але зловмисника затримали через добу. На думку потерпілого, на нього напав "найманець блогера Шарія ".

Місце нападу

Місце нападу

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Як писав OBOZREVATEL, у березні у Києві до приймальні народного депутата Борислава Берези увірвалися озброєні особи. Їх не пустила охорона, після чого зловмисники втекли з місця події на позашляховику Range Rover.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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