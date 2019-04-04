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/Кримінал

Розкрадання землі під Києвом полковником СБУ: суд ухвалив несподіване рішення

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Підозрюваного в незаконній приватизації державних земель у Києві полковника СБУ взяли на поруки.

22 березня за нього поручилися колеги, начальник управління Департаменту контррозвідки і начальник контррозвідки СБУ Олексій Петров, йдеться у розслідуванні "Слідство.info".

Підозру полковнику СБУ і його імовірному спільнику, керівнику Національної аграрної академії наук (НААН) України Василю Петриченку, оголосили 14 березня.

Після рішення суду про поручництво працівник спецслужби зобов'язаний прибувати до правоохоронців на кожну їхню вимогу і повідомляти про зміну місця роботи або проживання.

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Крім цього, він не може виїздити за межі Києва. Ця постанова діє до 13 травня 2019 року.

Слідство також з'ясувало роль працівника спецслужби у схемі. Із 2013 року полковник СБУ був радником президії НААН на громадських засадах. На цю посаду його призначив Петриченко.

"У 2013 році Петриченко і полковник СБУ розробили план передачі цінної землі НААН у Гатному Київської області із держвласності у приватну", — уточнили журналісти дані САП.

Під Києвом незаконно приватизували землю

Під Києвом незаконно приватизували землю

Скріншот

В результаті махінацій були приватизовані понад 15 гектарів землі. Сам полковник намагався заволодіти 6 ділянками вартістю 1,5 мільйона гривень.

Як писав OBOZREVATEL, чиновники і працівник СБУ підозрюються у розкраданні 15 гектарів землі і заподіянні збитків державі на 44 мільйони гривень. Фігурантами справи стали екс-президент Національної академії аграрних наук, віце-президент НААН, троє працівників Інституту землеробства НААН, екс-начальник управління державного земельного кадастру ГУ Держземагентства.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Лелека Лариса
Лелека Лариса
Когда закончится этот беспредел? Когда мошенник и вор будет в тюрьме??? конфисковать все к чертовой матери а их в тюрьму на лет10 тогда может будет порядок.
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Валевич Борис
Валевич Борис
....... а завтра ему еще и орден дадут ....... за то что так ловко всех одурачил. А потом удивляются почему клоун первый претендент на президентское кресло
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
🤣🤣🤣
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