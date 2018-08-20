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Розкидані по всій дорозі: в Києві BMW влаштував страшну аварію. Фото та відео

7.1тЧитати новину російською

У понеділок, 20 серпня, у Києві водій BMW влаштував масштабну аварію.

Як повідомляється в Facebook на сторінці dtp.kiev.ua, НП сталася ввечері на Дніпровській набережній, 13. Точної інформації про постраждалих поки що немає.

"Машини розкидані по всій дорозі, корпуси зім'яті "в мотлох". BMW на великій швидкості зніс кілька машин! Зі слів очевидців, хлопець не встиг сісти в один із автомобілів, цим самим врятував собі життя", - написано в повідомленні.

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На місце аварії вже прибули чотири екіпажі швидкої допомоги і кілька патрулів поліції.

За словами деяких очевидців аварії, ніхто з людей не постраждав, в тому числі і водій BMW, у якого спрацювали подушки безпеки.

Повідомляється, що три авто, які постраждали від зіткнення, були припарковані в забороненому місці, тоді як водій BMW, як видно на відео, намагався здійснити обгін по правій стороні, порушуючи ПДР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні недалеко від Києва сталася масштабна смертельна аварія за участю позашляховика.

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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Жалко, что "водитель не пострадал", полицейские могли бы и добить.
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Николай
Николай
Летайте дальше, естественный отбор никто не отменял
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Хоминский Александр
Хоминский Александр
Игнатьев Николай, Если придурки гоняющие на сумасшедшей скорости встреттся со столбом, то это одна история. К сожалению, эти люди часио убивают и калечат случайных прохожих, которые ни в чем не виноваты , а это уже совсем другая, печальная история.
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
У когo гипертoния - срочнo чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбивает дaвлeние дo 120/80 зa 1 курс http://likar.forumsua.com
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