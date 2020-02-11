Розірвало навпіл: під Києвом трапилася смертельна ДТП. Відео та фото 18+

Під Києвом, неподалік від населеного пункту Проліски, трапилася жорстка ДТП за участю легкового авто і вантажівки. В результат аварії першу машину розірвало навпіл, а її водій загинув.

Трагедія відбулася на вулиці Броварський 11 лютого. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За словами водія вантажівки, він виїхав на Бориспільську кільцеву та прямував у бік Броварів. У цей момент з фурою лоб в лоб зіткнулося легкове авто. Уникнути ДТП не вдалося. Від удару легковик розірвало на дві частини. Його водій загинув на місці.

Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Попередньо, перед ДТП легкове авто здійснювало обгін. Його винесло на смугу зустрічного руху, де і трапилося зіткнення.

Під Києвом трапилася смертельна ДТП Інформатор

Під Києвом трапилася смертельна ДТП Інформатор

Під Києвом трапилася смертельна ДТП Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на вулиці Братиславській 15 січня у результаті зіткнення авто Ford Sierra і позашляховика Mitsubishi Pajero загинув один з водіїв.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!