Головна Новини
11 лютого • оновлено в 17:25
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Розірвало навпіл: під Києвом трапилася смертельна ДТП. Відео та фото 18+

Читати матеріал російською

Під Києвом, неподалік від населеного пункту Проліски, трапилася жорстка ДТП за участю легкового авто і вантажівки. В результат аварії першу машину розірвало навпіл, а її водій загинув.

Трагедія відбулася на вулиці Броварський 11 лютого. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За словами водія вантажівки, він виїхав на Бориспільську кільцеву та прямував у бік Броварів. У цей момент з фурою лоб в лоб зіткнулося легкове авто. Уникнути ДТП не вдалося. Від удару легковик розірвало на дві частини. Його водій загинув на місці.

Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Попередньо, перед ДТП легкове авто здійснювало обгін. Його винесло на смугу зустрічного руху, де і трапилося зіткнення.

Новини
На засніженій трасі Київ-Одеса перекинувся автобус із людьми. Фото
Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Інформатор

Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Інформатор

Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на вулиці Братиславській 15 січня у результаті зіткнення авто Ford Sierra і позашляховика Mitsubishi Pajero загинув один з водіїв.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
0
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги