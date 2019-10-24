"Розірвало на частини": у Києві трапилася смертельна ДТП. Фото 18+

У четвер вночі, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі трапилася кривава ДТП. Водій BMW на смерть збив людину, яка переходила дорогу.

Як написав "Інформатор", чоловік перетинав Кільцеву на "зебрі" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За попередніми даними, водій авто на швидкості наїхав на людину і протягнув її на сотні метрів вперед. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії. Йому було близько 60 років.

У Києві трапилася смертельна ДТП Facebook/Вартові еспресо

Удар був настільки сильним, що капот машини зім'яло, а лобове скло розбилося. Водій BMW отримав травми різного ступеня тяжкості. Його госпіталізувала "швидка". Через ДТП правоохоронці перекрили дві смуги руху.

На сторінці Dtp.kiev.ua в Facebook відзначили, що аварія трапилася неподалік авторинку і Жилянського шляхопроводу в умовах туману.

За версією автора допису, тіло чоловіка відкинуло на 30 метрів і "розірвало на частини". Пішоходу було близько 45 років.

На сторінці "Вартові еспресо" в Facebook написали, що чоловік нібито переходив дорогу в невстановленому для цього місці.

Увага, фото і відео 18+

У четвер вночі, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі трапилася кривава ДТП Facebook/Вартові еспресо

Водій BMW в Києві на смерть збив людину Facebook/Вартові еспресо

Чоловік, який загинув в ДТП, переходив дорогу Facebook/Вартові еспресо

ДТП в Києві трапилася в умовах туману Facebook/Dtp.kiev.ua

У четвер вночі, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі трапилася кривава ДТП Інформатор

Водій BMW в Києві на смерть збив людину Інформатор

Чоловік, який загинув в ДТП, переходив дорогу Інформатор

ДТП в Києві трапилася в умовах туману Інформатор

У четвер вночі, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі трапилася кривава ДТП Інформатор

Водій BMW в Києві на смерть збив людину Інформатор

Чоловік, який загинув в ДТП, переходив дорогу Facebook/Вартові еспресо

ДТП в Києві трапилася в умовах туману Facebook/Вартові еспресо

У четвер вночі, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі трапилася кривава ДТП Facebook/Вартові еспресо

Водій BMW в Києві на смерть збив людину Facebook/Вартові еспресо

Допис в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва в ніч на 18 жовтня трапилася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Multivan і пішохода. Машина була на російських номерних знаках, які водій після аварії зняв.

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