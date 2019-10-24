"Розірвало на частини": у Києві трапилася смертельна ДТП. Фото 18+

У четвер вночі, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі трапилася кривава ДТП. Водій BMW на смерть збив людину, яка переходила дорогу.
Як написав "Інформатор", чоловік перетинав Кільцеву на "зебрі" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).
За попередніми даними, водій авто на швидкості наїхав на людину і протягнув її на сотні метрів вперед. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії. Йому було близько 60 років.
У Києві трапилася смертельна ДТП
Facebook/Вартові еспресо
Удар був настільки сильним, що капот машини зім'яло, а лобове скло розбилося. Водій BMW отримав травми різного ступеня тяжкості. Його госпіталізувала "швидка". Через ДТП правоохоронці перекрили дві смуги руху.
На сторінці Dtp.kiev.ua в Facebook відзначили, що аварія трапилася неподалік авторинку і Жилянського шляхопроводу в умовах туману.
За версією автора допису, тіло чоловіка відкинуло на 30 метрів і "розірвало на частини". Пішоходу було близько 45 років.
На сторінці "Вартові еспресо" в Facebook написали, що чоловік нібито переходив дорогу в невстановленому для цього місці.
Увага, фото і відео 18+
У четвер вночі, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі трапилася кривава ДТП
Facebook/Вартові еспресо
Водій BMW в Києві на смерть збив людину
Facebook/Вартові еспресо
Чоловік, який загинув в ДТП, переходив дорогу
Facebook/Вартові еспресо
ДТП в Києві трапилася в умовах туману
Facebook/Dtp.kiev.ua
У четвер вночі, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі трапилася кривава ДТП
Інформатор
Водій BMW в Києві на смерть збив людину
Інформатор
Чоловік, який загинув в ДТП, переходив дорогу
Інформатор
ДТП в Києві трапилася в умовах туману
Інформатор
У четвер вночі, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі трапилася кривава ДТП
Інформатор
Водій BMW в Києві на смерть збив людину
Інформатор
Чоловік, який загинув в ДТП, переходив дорогу
Facebook/Вартові еспресо
ДТП в Києві трапилася в умовах туману
Facebook/Вартові еспресо
У четвер вночі, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі трапилася кривава ДТП
Facebook/Вартові еспресо
Водій BMW в Києві на смерть збив людину
Facebook/Вартові еспресо
Допис в мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва в ніч на 18 жовтня трапилася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Multivan і пішохода. Машина була на російських номерних знаках, які водій після аварії зняв.
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