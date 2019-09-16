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16 вересня • оновлено в 15:51
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"Роз’їла аж до металу": у Києві облили кислотою автомобілі

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У Києві, поруч із станцією метро Славутич, в ніч на 16 вересня невідомі облили припарковані автомобілі кислотою.

Очевидці нарахували близько 30 автівок, повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За їх словами, речовина роз‘їла все аж до металу.

У Києві облили кислотою автомобілі

У Києві облили кислотою автомобілі

Скріншот

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Всі автівки були припарковані згідно ПДР: ані проходу, ані проїзду не заважали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 5 липня в Оболонському районі Києва невідомі пошкодили мікроавтобус Opel, припаркований у дворі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
авто
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