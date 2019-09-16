"Роз’їла аж до металу": у Києві облили кислотою автомобілі

У Києві, поруч із станцією метро Славутич, в ніч на 16 вересня невідомі облили припарковані автомобілі кислотою.

Очевидці нарахували близько 30 автівок, повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За їх словами, речовина роз‘їла все аж до металу.

У Києві облили кислотою автомобілі Скріншот

Всі автівки були припарковані згідно ПДР: ані проходу, ані проїзду не заважали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 5 липня в Оболонському районі Києва невідомі пошкодили мікроавтобус Opel, припаркований у дворі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!