Розібрали по кульках: зниклу в Києві жінку знайшли розчленованою. Фото з місця НП

У п'ятницю, 16 серпня, на Русанівці в Києві знайшли розчленований труп жінки.

Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Останки виявили в каналі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На місце НП прибули правоохоронці.

Зниклу в Києві жінку знайшли розчленованою Facebook Київ Оперативний

У коментарях мешканці Русанівки повідомили, що за два дні до цього в зазначеному районі пропала киянка Ірина Кліпкова і останки, знайдені в пакетах, можуть належати їй.

Інформацію підтвердив і депутат Київради Олесь Маляревич. За його даними, це труп дійсно зниклої жінки, і її вбивцю вже затримали. Детальної інформації про підозрюваного поки що немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Деснянському районі Києва 4 серпня посеред лісу знайшли труп чоловіка з катетером в грудях. Загиблий був повністю голим.

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