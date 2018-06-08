Розгром табору в Києві: опубліковано відео нападу ромів на еколога в Голосіївському парку

Роми з табору в Голосіївському парку атакували екологів, які прийшли на місце вирубки.

Відповідне відео опублікувала націоналістична організація С14 на своїй сторінці в Facebook.

Як стверджують активісти, СБУ зараз тисне на еколога, що він нібито придумав напад.

"Ми всі все бачимо на відео. Думаємо, СБУ і МВС самий час шукати циганських баронів і зупиняти грабежі, шахрайство, торгівлю наркотиками, вирубки лісів, а також забруднення паркових зон", - підкреслюють в С14.

На оприлюднених кадрах, зокрема, можна побачити, як чоловік з камерою спілкується з двома жінками ромської національності, після чого жителі табору починають закидати його камінням і речами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Національні дружини розігнали табір ромів, який розташовувався в Голосіївському парку.

Поліція пообіцяла жорстко реагувати на порушення закону, зокрема на злочини проти етнічних меншин.