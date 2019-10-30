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30 жовтня • оновлено в 14:35
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Роздягав маленьку дівчинку: з’явилися нові дані про долю педофіла під Києвом

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Чоловіку, який у місті Обухів Київської області у під’їзді будинку намагався роздягнути 7-річну дівчинку, оголосили про підозру.

Він хотів задовольнити свої сексуальні потреби, проте чоловіку завадили. Так, 35-річного підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, написала пресслужба поліції Київської області.

Також було подано клопотання до суду про обрання чоловіку міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З’явилися нові дані про долю педофіла під Києвом

З’явилися нові дані про долю педофіла під Києвом

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Правоохоронці відкрили провадження за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
В камере тебя так удовлетварят, надолго запомнишь тварь!
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