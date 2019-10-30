Роздягав маленьку дівчинку: з’явилися нові дані про долю педофіла під Києвом

Чоловіку, який у місті Обухів Київської області у під’їзді будинку намагався роздягнути 7-річну дівчинку, оголосили про підозру.
Він хотів задовольнити свої сексуальні потреби, проте чоловіку завадили. Так, 35-річного підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, написала пресслужба поліції Київської області.
Також було подано клопотання до суду про обрання чоловіку міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З’явилися нові дані про долю педофіла під Києвом
Поліція Київської області
Правоохоронці відкрили провадження за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Жителі Обухова Київської області розповіли про чоловіка, який напав на 7-річну дівчинку в одному з під'їздів житлового будинку.
Правоохоронці оголосили у розшук чоловіка, який накинувся на дитину.
Поліцейські опублікували фото та відео із підозрюваним.
Пізніше педофіла з міста Обухова, підозрюваного у розбещенні неповнолітньої дівчинки, затримали. Зловмисником виявився 35-річний житель міста Українка Обухівського району.
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