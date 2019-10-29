Роздягав 7-річну дитину: розкриті нові дані про збоченця під Києвом. Фото і відео

У місті Обухів Київської області в одному з під'їздів чоловік напав на 7-річну школярку і намагався роздягнути її. Правоохоронці опублікували фото та відео із підозрюваним.

Чоловіку не вдалося довести свій намір до кінця з незалежних від нього причин, написала пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Серед прикмет підозрюваного: на вигляд від 30 до 35 років, зріст 170-173 см., середньої статури, кругле обличчя, темне коротке волосся "їжаком". Також чоловік має залисину на потилиці, високий лоб, темні очі, кирпатий ніс, пухкі губи.

У місті Обухів Київської області в одному з під'їздів чоловік намагався роздягнути 7-річну школярку Поліція Київської області

Він був в окулярах для зору у чорній оправі, довгій куртці з капюшоном темно-синього кольору, тонкому світлому светрі, світло-синіх джинсах. Підозрюваний мав чорну чоловічу шкіряну сумку, спортивне взуття із вставками білого кольору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці оголосили у розшук чоловіка віком 30-35 років, який напав на семирічну дівчинку в одному з під'їздів житлового будинку в Обухові Київської області.

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