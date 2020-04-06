Розбив обличчя до крові: в Києві чоловік напав на співробітниць магазину. Спливло відео

У мережі спливло відео, на якому в магазині Roshen на станції метро "Лівобережна" в Києві чоловік напав на співробітниць, побивши їх кулаками.

Відео з неадекватом, ймовірно, зняте в 2019 році, опублікувала в Facebook в неділю, 6 квітня, киянка Маріка Гуріна (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як чоловік, який зайшов в магазин у новорічний час, покликав одну зі співробітниць і підійшовши до неї, сильно вдарив головою. Налякана жінка відразу відскочила і відштовхнула хулігана.

У Києві чоловік напав на співробітниць магазину Скріншот з відео

У Києві чоловік напав на співробітниць магазину Скріншот з відео

Потім чоловік підійшов до іншої співробітниці магазину, скаржачись, що його нібито змушують щось купити. Вже прямуючи до виходу, він раптово напав на жінку-касира, з розмаху ударивши її кулаком в обличчя. У жінки пішла кров.

У Києві чоловік напав на співробітниць магазину Скріншот з відео

У Києві чоловік напав на співробітниць магазину Скріншот з відео

У Києві чоловік напав на співробітниць магазину Скріншот з відео

"Тільки не питайте чому просто знімала, а не допомогла. Тому що в магазині немає охорони і не було жодного чоловіка, а я так точно не впоралася б з цим бугаєм. Зате відео стало в нагоді для дівчат, які постраждали", – написала Гуріна.

Як з'ясувалося, інцидент трапився давно, проте відео опублікували тільки зараз. У коментарях користувачі запевнили, що цей напад зняли ще в 2019 році. Проте воно викликало ажіотаж і хвилю обурення серед киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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