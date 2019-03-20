Розбиті ніс і голова: в школах Києва побили дітей

У Києві троє учнів отримали травми під час бійки у навчальних закладах.

Випадки сталися 19 березня в різних районах столиці, повідомили OBOZREVATEL медики.

Так, у ліцеї на вул. Салютна 11-річного хлопчика побив і штовхнув однокласник. У результаті дитина отримала струс головного мозку й була доставлена в дитячу клінічну лікарню №7.

Випадок стався на вул. Салютна Google. Maps

У цей же медзаклад із аналогічною травмою пізніше доставили 9-річного школяра. Дитина отримала травми під час бійки в школі на вул. Полярна.

Ще один випадок булінгу трапився у школі на вул. Сержа Лифаря. Потерпілий – 14-річний хлопець. Школяр отримав забій носа й верхньої губи і також був доставлений у дитячу лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві школярка побила однолітку через п'ять тис. гривень боргу. Постраждала позичила гроші у подруги, оскільки її нібито батько вигнав із дому і їй потрібні були кошти на існування. Гроші дівчина вчасно не повернула.

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