Розбилася насмерть: у Києві школярка випала з 13 поверху

У Голосіївському районі Києва, на вулиці Ломоносова, 36а, в результаті падіння з вікна 13 поверху 25-поверхового будинку загинула неповнолітня дівчинка.
Інцидент трапився 11 листопада близько 6:25, повідомив "Інформатор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
Лікарі, які прибули на місце події, не змогли допомогти дівчинці. Особу загиблої встановили. Їй було 14 років.
У Києві школярка випала з 13 поверху
Також невідомо, що саме трапилося, чи був це нещасний випадок, чи самогубство.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Солом'янському районі Києва 23 жовтня у спеціалізованій школі №173 (проспект Відрадний, 20) з вікна четвертого поверху вистрибнула 12-річна дівчинка.
Стан школярки був стабільно важким.
Дівчинка могла вистрибнути з вікна через те, що однокласники часто називали її мавпою через колір шкіри.
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