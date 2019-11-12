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12 листопада • оновлено в 10:04
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Розбилася насмерть: у Києві школярка випала з 13 поверху

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У Голосіївському районі Києва, на вулиці Ломоносова, 36а, в результаті падіння з вікна 13 поверху 25-поверхового будинку загинула неповнолітня дівчинка.

Інцидент трапився 11 листопада близько 6:25, повідомив "Інформатор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Лікарі, які прибули на місце події, не змогли допомогти дівчинці. Особу загиблої встановили. Їй було 14 років.

У Києві школярка випала з 13 поверху

У Києві школярка випала з 13 поверху

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Також невідомо, що саме трапилося, чи був це нещасний випадок, чи самогубство.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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