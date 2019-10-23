Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Розбіглася і вистрибнула: в Києві в школі трапилася моторошна НП з ученицею

1.6т Читати матеріал російською

У Солом'янському районі Києва в спеціалізованій школі №173 (проспект Відрадний, 20) з вікна четвертого поверху вистрибнула 12-річна дівчинка.

НП трапилася в середу, 23 жовтня, в близько 13:30. Про це написав "Інформатор".

Як повідомили джерела видання в правоохоронних органах, дівчинка вчилася в сьомому класі. Вона розігналася і вистрибнула з вікна кабінету, який знаходиться на четвертому поверсі.

У Києві дівчинка вистрибнула з вікна школи. Ілюстрація

У Києві дівчинка вистрибнула з вікна школи. Ілюстрація

Новини
Випав із вікна багатоповерхівки: в Києві у дворі будинку знайшли труп школяра

Дитина впала на асфальт і залишилася живою. Постраждалу госпіталізували до лікарні Охматдит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва в торгово-розважальному центрі "Метрополіс" (вулиця Маршала Малиновського, 12а) восьмирічний хлопчик впав з висоти другого поверху.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel