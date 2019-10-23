У Солом'янському районі Києва в спеціалізованій школі №173 (проспект Відрадний, 20) з вікна четвертого поверху вистрибнула 12-річна дівчинка.

НП трапилася в середу, 23 жовтня, в близько 13:30. Про це написав "Інформатор".

Як повідомили джерела видання в правоохоронних органах, дівчинка вчилася в сьомому класі. Вона розігналася і вистрибнула з вікна кабінету, який знаходиться на четвертому поверсі.

У Києві дівчинка вистрибнула з вікна школи. Ілюстрація

Дитина впала на асфальт і залишилася живою. Постраждалу госпіталізували до лікарні Охматдит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва в торгово-розважальному центрі "Метрополіс" (вулиця Маршала Малиновського, 12а) восьмирічний хлопчик впав з висоти другого поверху.

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