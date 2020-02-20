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20 лютого • оновлено в 11:21
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"Росія почала війну тут!" У Києві в шосту річницю розстрілів на Майдані вивісили промовистий плакат

2.2т
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У Києві, над алеєю Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, в шосту річницю розстрілів на Майдані та початку військової агресії РФ активісти вивісили банер із написом "Росія почала війну тут!".

Про це повідомляє пресслужба "Руху опору капітуляції" на своїй сторінці у Facebook. Активісти протягом дня слідкуватимуть, аби банер ніхто не зняв.

"Рух опору капітуляції" нагадує, що війна з Росією розпочалася шість років тому, 20 лютого 2014 року. А першими жертвами стали саме Герої Небесної Сотні, яких розстрілювали силовики, виконуючи наказ російської агентури на Банковій та їхніх кремлівських кураторів. У шосту річницю розстрілів на Майдані та початку війни з РФ активісти РОК вивісили банер над алеєю Героїв Небесної Сотні з написом "Росія почала війну тут!" – йдеться у дописі.

У Києві в шосту річницю розстрілів на Майдані вивісили промовистий плакат

У Києві в шосту річницю розстрілів на Майдані вивісили промовистий плакат

Руху опору капітуляції

Пресслужба руху нагадала, що о 18:00 у столиці відбудуться поминальні заходи, а о 20:00 – мітинг під Офісом президента під назвою "Зеленський, отямся! Росія – ворог!".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 18 лютого у Києві відбулися пам'ятні заходи на честь загиблих борців за незалежність України. Спершу в Михайлівському соборі відслужили панахиду за Небесною Сотнею, потім відбулася хода пам'яті вулицями столиці.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Розстріли на Майдані Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Нифуя,как вас расколбасило!!!!!)))))))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так это Кpeмль своей рyкой замyтил MAHДАйн???? Значится все те, кто не поддержал MAHДАйн адeпты Кpeмля? Так значится pyка Кремля подписaла прикaз о бoмбeжках Донбacca??? И наверное это Кpeмль наградил Антoнину Хepащенко часами за создания кapaтельных бaтальонов для усмиpeния Донбacca??? Да уж....
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
парасюк - агент Кремля!
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