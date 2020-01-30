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30 січня • оновлено в 16:18
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/ Кримінал

"Росія – наш партнер": поліція спіймала трьох осіб за розклеювання скандальної реклами у Києві

3.4т
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Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у розклеюванні у Києві провокативної реклами із написом російською мовою "Росія – наш головний стратегічний партнер" та фото бізнесмена Олега Катющенка.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України. Було опубліковано фото двох із трьох затриманих (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Під час відпрацювання, зокрема вивчення записів із камер відеонагляду, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у розміщенні у кількох районах Києва провокативних плакатів", – йдеться у повідомленні.

Поліція спіймала трьох осіб за розклеювання скандальної реклами у Києві

Поліція спіймала трьох осіб за розклеювання скандальної реклами у Києві

Затриманих доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин події та надання свідчень. За кожним фактом розміщення бігбордів розпочали кримінальні провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

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Поліція спіймала розклеювачів скандальної реклами у Києві

Поліція спіймала розклеювачів скандальної реклами у Києві

Поліція спіймала розклеювачів скандальної реклами у Києві

Поліція спіймала розклеювачів скандальної реклами у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Федоров Федор
Федоров Федор
Интересно, за какое правонарушение их задержали? Какую статью вменят?)
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
И что им интересно предъявят? По какой статье обвинят?)))
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2 из 3 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Артеллерист Моня, не каждый фашист - paгуль, но любой paгуль - фaшист
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Федоров Федор
Федоров Федор
Артеллерист Моня,шМоня, ты такая воинственная, слов нет.
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