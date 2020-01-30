"Росія – наш партнер": поліція спіймала трьох осіб за розклеювання скандальної реклами у Києві

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у розклеюванні у Києві провокативної реклами із написом російською мовою "Росія – наш головний стратегічний партнер" та фото бізнесмена Олега Катющенка.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України. Було опубліковано фото двох із трьох затриманих (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Під час відпрацювання, зокрема вивчення записів із камер відеонагляду, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у розміщенні у кількох районах Києва провокативних плакатів", – йдеться у повідомленні.

Поліція спіймала трьох осіб за розклеювання скандальної реклами у Києві

Затриманих доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин події та надання свідчень. За кожним фактом розміщення бігбордів розпочали кримінальні провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

Поліція спіймала розклеювачів скандальної реклами у Києві

Поліція спіймала розклеювачів скандальної реклами у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві 29 січня з'явилися провокаційні бігборди про партнерство України з Російською Федерацією.

Їх авторство приписали бізнесменові Катющенку, фото якого розмістили на банері з текстом російською мовою: "Росія – наш головний стратегічний партнер".

У ніч на 30 січня в Києві прибрали незаконні провокаційні рекламні бігборди з текстом російською мовою.

Син Катющенка запевнив, що ані бізнесмен, ані його родина не мають жодного стосунку до цієї реклами.

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