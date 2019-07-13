Російські пропагандисти знайшли причину обстрілу "112 каналу"

Причиною обстрілу будівлі "112 каналу" з гранатомета міг стати анонс фільму Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну".

Таку думку висловив російський пропагандистський сайт RT. Для цієї картини одіозний американський режисер Олівер Стоун взяв інтерв'ю у голови РФ Володимира Путіна і його кума, проросійського політика Віктора Медведчука.

обстріл будівлі "112 Україна"

обстріл будівлі "112 Україна"

У стрічці нібито розповідається історія України з 2003 року, де війна з РФ на Донбасі називається "громадянської", і самого Медведчука величають "лідером опозиції".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 13 липня в Києві двоє осіб обстріляли з гранатомета будівлю, в якому знаходиться "112 канал".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!