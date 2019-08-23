Робили "закладки" по всьому місту: у Києві "накрили" інтернет-магазин наркотиків

У Києві чоловік через інтернет-магазин продавав наркотичні засоби. Клієнти замовляли наркотики на сайті, з ними зв’язувались та повідомляли, як оплачувати товар. Згодом його спільник-кур’єр розкладав "закладки" по всьому місту, а замовникам відправляли фото із локацією.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, правоохоронці під час патрулювання помітили підозрілого молодика (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Хлопець, побачивши поліцейських, почав метушитися, тож спецпризначенці перевірили його. Під час огляду у нього виявили кілька розфасованих згортків із канабісом.

У Києві накрили інтернет-магазин наркотиків Поліція Києва

Начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов розповів, що фігурант, 24-річний киянин, раніше проблем із законом не мав. Він працював спільно із 26-річним уродженцем Львівщини.

"Останній орендував квартиру у Києві, де і був його "офіс" з продажу наркотичних засобів через інтернет-магазин", – розповів правоохоронець.

Так, в ітернет-магазині клієнти робили замовлення, згодом з ними зв’язувалися через месенджери і повідомляли, яким чином оплачувати товар. Після надходження коштів кур’єр забирав розфасовані наркотики та розкладав "закладки". А потім замовникам відправляли фото і повідомлення з інформацією про місцезнаходження товару.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці знайшли наркотики та психотропи: амфетамін, канабіс, екстазі, марки ЛСД, синтетичний кокаїн. Більшість із вилученого було розфасовано.

Організатора незаконного бізнесу та наркокур’єра затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Києві чоловік через інтернет-магазин продавав наркотичні засоби Поліція Києва

Клієнти замовляли наркотики на сайті, з ними зв’язувались Поліція Києва

Згодом кур’єр розкладав закладки по всьому місту Поліція Києва

Замовникам відправляли фото із локацією Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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