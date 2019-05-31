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/Кримінал

Ріжучі відчуття і проблеми з диханням: в суді Києва трапилася НП

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У п'ятницю, 30 травня, в Києві в Печерському районному суді розпилили невідому токсичну речовину.

Про це повідомляє прес-служба суду. Інцидент трапився після 12:00 на третьому поверсі будівлі.

Відзначається, що газ викликав у працівників суду і відвідувачів проблеми з диханням і ріжучі відчуття в органах дихання. НП привела до затримки і перенесення судових засідань, призначених на цей день.

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Печерський суд Києва

Печерський суд Києва

Facebook прес-служби Печерського суду

За фактом скоєння правопорушення були внесені відомості про кримінальний злочин в ЄРДР. Винуватцю інкримінують втручання в діяльність суду.

У прес-службі додали, що одночасно перед територіальним управлінням Державної судової адміністрації в місті Києві було порушено питання невідкладного забезпечення безпеки працівників і відвідувачів суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в будівлі суду під час засідання арештант спробував закінчити життя самогубством. Він розрізав собі живіт, проте отримана травма серйозної загрози не становила.

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Теми
Новини Києва та Київської областіПП в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Київ
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Montana Tony
Montana Tony
Надо было гранату бросить, граната это ведь так по укропски
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