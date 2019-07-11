Різав пальці ножем: у Києві на дитячому майданчику напали на дитину

У Києві 24-річний чоловік напав на хлопчика, який грався на дитячому майданчику. Він різав йому ножем пальці, а потім побив хлопця, який заступився за малюка.

Нападника затримали, але суд відпустив його під нічний домашній арешт, зазначили в пресслужбі поліції Києва.

"До поліцейських надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на вул. Теліги хуліганив чоловік. Встановлено, що особа з ознаками сп'яніння ножем порізала хлопчикові пальці на руках і побила хлопця, який заступився за дитину", – йдеться в повідомленні.

Нападник

Раніше зловмисник до відповідальності не притягувався. Вилучений у нього ніж відправили на експертизу. За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Ніж

Як писав OBOZREVATEL, у Києві голий чоловік під дією препаратів напав на дідуся і 2-річного хлопчика й почав їх бити.

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