Рік ховалася від поліції: у Києві затримали чиновницю РДА

У Києві поліція затримала підозрювану в шахрайстві чиновницю, яка рік ховалася від правоохоронців.
Її звинувачують у змові з шахраями і незаконним заволодінням квартирами киян, повідомили у прес-службі поліції у Київській області.
"Працюючи в одній зі столичних районних держадміністрацій, жінка шахрайським шляхом заволодівала квартирами громадян, використовуючи при цьому підроблені документи", — пояснили правоохоронці.
Підозрювана в шахрайстві чиновниця
Поліція у Київській області
Киянку розшукували з 2018 року. Також її підозрюють у легалізації відходів, отриманих злочинним шляхом, і підробці документів. Двоє її поплічників уже відбувають покарання.
Як писав OBOZREVATEL, ОСББ в Україні почали відбирати квартири за борги з комуналки. Деяких мешканців не пускають на територію і заважають їм користуватися ліфтом.
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