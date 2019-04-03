Рік ховалася від поліції: у Києві затримали чиновницю РДА

У Києві поліція затримала підозрювану в шахрайстві чиновницю, яка рік ховалася від правоохоронців.

Її звинувачують у змові з шахраями і незаконним заволодінням квартирами киян, повідомили у прес-службі поліції у Київській області.

"Працюючи в одній зі столичних районних держадміністрацій, жінка шахрайським шляхом заволодівала квартирами громадян, використовуючи при цьому підроблені документи", — пояснили правоохоронці.

Підозрювана в шахрайстві чиновниця Поліція у Київській області

Киянку розшукували з 2018 року. Також її підозрюють у легалізації відходів, отриманих злочинним шляхом, і підробці документів. Двоє її поплічників уже відбувають покарання.

Як писав OBOZREVATEL, ОСББ в Україні почали відбирати квартири за борги з комуналки. Деяких мешканців не пускають на територію і заважають їм користуватися ліфтом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!