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/Кримінал

Рік ховалася від поліції: у Києві затримали чиновницю РДА

2.2тЧитати матеріал російською

У Києві поліція затримала підозрювану в шахрайстві чиновницю, яка рік ховалася від правоохоронців.

Її звинувачують у змові з шахраями і незаконним заволодінням квартирами киян, повідомили у прес-службі поліції у Київській області.

"Працюючи в одній зі столичних районних держадміністрацій, жінка шахрайським шляхом заволодівала квартирами громадян, використовуючи при цьому підроблені документи", — пояснили правоохоронці.

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Підозрювана в шахрайстві чиновниця

Підозрювана в шахрайстві чиновниця

Поліція у Київській області

Киянку розшукували з 2018 року. Також її підозрюють у легалізації відходів, отриманих злочинним шляхом, і підробці документів. Двоє її поплічників уже відбувають покарання.

Як писав OBOZREVATEL, ОСББ в Україні почали відбирати квартири за борги з комуналки. Деяких мешканців не пускають на територію і заважають їм користуватися ліфтом.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Панова Лідія
Панова Лідія
От мені не зрозуміло, чому їй мордяку розмазали. Навпаки, таких "героїв" люди мають знати і остерігатись. А то впіймають якого-небудь злочинця і сховають його обличчя. От як вони будуть впізнавані, можливо, їх кількість зменшиться. Чи ні?
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