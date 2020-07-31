Річниця нападу на Гандзюк: під будівлею МВС влаштували акцію і запалили фаєри. Фото та відео
Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві влаштували акцію в пам'ять про другу річницю нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Як повідомляє "Укрінформ", учасники демонстрації написали на асфальті імена людей, які, на їхню думку, винні в саботажі розслідування її вбивства, і запалили фаєри (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).
Згодом шашки загасили. Видання відзначає, що загалом ситуація залишалася спокійною, звучала музика.
Деякі учасники акції тримали плакати з перекресленими прізвищами представників правоохоронних органів і вимагали покарання для винних у злочині.
(Відео – Twitter "Радіо Свобода")
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
Розслідування було продовжено до 29 липня у зв'язку із з'ясуванням раніше невідомих обставин.
Обвинувальний акт стосовно голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і колишнього помічника депутата Олексія Левіна за фактом замовлення і організації нападу на активістку Катерину Гандзюк 28 липня був переданий до суду.