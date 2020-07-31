Річниця нападу на Гандзюк: під будівлею МВС влаштували акцію і запалили фаєри. Фото та відео

Акція в річницю нападу на Гандзюк.

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві влаштували акцію в пам'ять про другу річницю нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Як повідомляє "Укрінформ", учасники демонстрації написали на асфальті імена людей, які, на їхню думку, винні в саботажі розслідування її вбивства, і запалили фаєри (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Акція в річницю нападу на Гандзюк. Кадр відео "Радіо Свобода"

Згодом шашки загасили. Видання відзначає, що загалом ситуація залишалася спокійною, звучала музика.

Акція в річницю нападу на Гандзюк. Кадр відео "Радіо Свобода"

Деякі учасники акції тримали плакати з перекресленими прізвищами представників правоохоронних органів і вимагали покарання для винних у злочині.

Акція в річницю нападу на Гандзюк. Кадр відео "Радіо Свобода"

Учасники акції в річницю нападу на Гандзюк запалили фаєри. Кадр відео "Радіо Свобода"

Учасники акції в річницю нападу на Гандзюк запалили фаєри. Кадр відео "Радіо Свобода"

(Відео – Twitter "Радіо Свобода")

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