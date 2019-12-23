Головна Новини
23 грудня • оновлено в 14:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Резонансне вбивство ветерана АТО в Києві: суд оголосив вирок

5.2т
Читати матеріал російською

Обвинувачуваного у жорстокому вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника у червні 2017 року біля станції метро "Золоті ворота" у Києві Анатолія Чивікова засудили до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook. Відповідний вирок оголосив Шевченківський райсуд столиці 23 грудня.

"До 13 років позбавлення волі засуджено обвинуваченого у жорстокому вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника, яке трапилося в червні 2017 року біля Золотих воріт", – написала вона.

Суд оголосив вирок обвинувачуваному у вбивстві ветерана АТО у Києві

Суд оголосив вирок обвинувачуваному у вбивстві ветерана АТО у Києві

За словами Максимець, прокурор просив 13 років позбавлення волі. А суд повністю підтримав позицію сторони обвинувачення.

Новини
"Не раз дивом залишався живим": стали відомі подробиці про вбитого в Києві бійця АТО

Як написала пресслужба прокуратури Києва на своїй сторінці у Facebook, у день інциденту на вулиці Ярославів Вал під час конфлікту 58-річний обвинувачуваний, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, завдав потерпілому смертельне ножове порання. Трагедія трапилася на очах сина та дружини загиблого.

Після цього нападник намагався втекти з місця події та знищити речові докази, але правоохоронці затримали його "по гарячих слідах". Пізніше чоловік не визнавав себе винним та просив його виправдати.

За результатом судового засідання Шевченківський райсуд столиці визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
6
Смішно
14
Цікаво
7
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Вытиран вернулся в грязь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куни Чан
Куни Чан
Кончать АТОшников должно быть гордостью
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ни за что засудили человека
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги