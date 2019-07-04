Раптово вихопив пістолет: в елітному ТЦ в центрі Києва трапилася сутичка

У Києві в елітному торговому центрі "Арена Сіті" трапився новий конфлікт. Компанія відпочивальників у кафе почала сутичку з його працівниками.

Інцидент стався в закладі The Burger 4 червня. Один з нетверезих відвідувачів під час конфлікту дістав пістолет, пише "Інформатор"(щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Знешкодити його до застосування зброї вдалося охороні "Арени", також на місце конфлікту викликали поліцію. За словами очевидців, затримані намагалися довести правоохоронцям, що у них є дозвіл на пістолет, але його конфіскували.

Конфлікт в The Burger Інформатор

Затриманих відвезли у відділення поліції, їх особи встановлюються.

Поліція Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, 3 липня в центрі Києва в розважальному центрі "Арена Сіті" сталася бійка з різаниною. Компанія відвідувачів кафе відмовилася платити за рахунком і напала на охоронців.

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