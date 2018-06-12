Раптово сказився: під Києвом пес відгриз господарці руки

В Ірпені Київської області стаффордширський тер'єр несподівано накинувся на свою господиню і покусав її, в результаті чого їй ампутували кістки рук.

Трагедія сталася пізно ввечері 9 червня на території одного з приватних домоволодінь, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

"На момент прибуття поліцейських сусідам вдалося закрити розлючену тварину в кімнаті будинку. Щоб заспокоїти собаку, працівники поліції викликали спецслужбу зоозахисників. Після введення декількох доз транквілізаторів тер'єра відвезли до ветеринарної клініки. У важкому стані жінка була доставлена ​​в лікарню", - сказано в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, жінка отримала дуже серйозні пошкодження - у неї травматична ампутація кистей обох рук. Крім того, вона в результаті нападу собаки отримала ще й рвані рани обличчя.

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