Раптово дістав ніж: у Києві у тролейбусі трапився жорсткий інцидент

У Києві на вулиці Вишгородській у тролейбусі між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у штовханину. А пізніше один із учасників сварки витягнув ножа та почав кидатися на опонента.

Інцидент трапився 14 листопада. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

"Сьогодні (14 листопада. – Ред.) на вулиці Вишгородській просто у тролейбусі між чоловіками виник конфлікт. Спочатку просто слова, потім штовханина, а потім один (той, що у наручниках) дістав ніж і почав кидатися на опонента", – йдеться у дописі.

У Києві у тролейбусі трапився жорсткий інцидент Скріншот

Під час бійки між чоловіками стояла жінка похилого віку із дитиною. Вони не постраждали. На місце приїхали правоохоронці, які затримали підозрюваних, та медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Перемоги трапилася моторошна ДТП із постраждалим. Коли двоє водіїв посеред дороги з'ясовували взаємини, на одного з них наїхав інший автомобіль.

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