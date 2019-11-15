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15 листопада • оновлено в 11:35
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/ Кримінал

Раптово дістав ніж: у Києві у тролейбусі трапився жорсткий інцидент

1.6т
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У Києві на вулиці Вишгородській у тролейбусі між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у штовханину. А пізніше один із учасників сварки витягнув ножа та почав кидатися на опонента.

Інцидент трапився 14 листопада. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

"Сьогодні (14 листопада. – Ред.) на вулиці Вишгородській просто у тролейбусі між чоловіками виник конфлікт. Спочатку просто слова, потім штовханина, а потім один (той, що у наручниках) дістав ніж і почав кидатися на опонента", – йдеться у дописі.

У Києві у тролейбусі трапився жорсткий інцидент

У Києві у тролейбусі трапився жорсткий інцидент

Скріншот

Під час бійки між чоловіками стояла жінка похилого віку із дитиною. Вони не постраждали. На місце приїхали правоохоронці, які затримали підозрюваних, та медики.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Исаев Максим
Исаев Максим
Украина - европейская держава, а в Европе все так делают!
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