У Солом'янському районі Києва чоловіка звинуватили в тому, що він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, сокирою "розтрощив" двері сусіда, а також зламав замок і камеру відеоспостереження.

Інцидент трапився на вулиці Фучика, 17 у неділю ввечері, 13 жовтня. Про це повідомив потерпілий на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами чоловіка, все почалося з того, що інший сусід голосно увімкнув музику, і потерпілий постукав йому по стіні. Після цього до чоловіка прибіг житель будинку з сокирою.

У Києві чоловік влаштував жорстку НП в житловому будинку Скріншот

"Може, подумав, що музика у мене грає, або просто сидів у того сусіда (Який шумів. – Ред.). Сокирою він розтрощив мені двері, зламав замок і камеру відеоспостереження", – розповів потерпілий.

Він зазначив, що на місці була поліція, але сусіда не забрали до відділу. Чоловік додав, що саме цей мешканець будинку – один з кандидатів на посаду глави ОСББ.

За словами потерпілого, після НП його сім'я боїться за своє життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві невідомі прив'язали до дверей квартири чоловіка муляж гранати, який потерпілий сприйняв за справжній боєприпас.

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