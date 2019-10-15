"Розбитий лікоть і садна!" У Києві на вокзалі напали на відому телеведучу

У Києві на Центральному залізничному вокзалі напали на відому актрису і телеведучу Руслану Писанку. Її спробували пограбувати.

За словами самої телезірки, НП трапилася приблизно о 6:45 у вівторок, 15 жовтня. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Я ухилилася і впала просто на проїжджу частину. Розбитий лікоть, садна, розірваний пуховик. Вони йшли групою за мною, ніби приклеїлися, потрапляючи в резонанс, відкрили рюкзак на ходу. Останню фазу я випадково відчула, різко розвернулася, а за мною 5 осіб орудують", – поділилася потерпіла.

Вона додала, що після падіння з її сумочки випали майже всі речі, але грабіжники нічого не встигли забрати.

Центральний вокзал Києва "5 канал"

"Зализую рани. Будьте пильні", – закликала Руслана Писанка.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на залізничних вокзалах почали масово грабувати пасажирів. Організовані групи "кишенькових злодіїв" відстежують їх на ескалаторах і виходах із платформ.

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