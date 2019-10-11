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11 жовтня • оновлено в 17:14
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"Кидалися на мирних, розбили обличчя": у Києві під посольством Туреччини відбулися сутички

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У Києві під час мітингу під посольством Туреччини трапилася бійка. Група людей протестувала через проведення військової операції, яка розгорнулася у Сирії.

Під час акції до однієї з активісток підбіг невідомий, вирвав у неї плакат і завдав дівчині незначних травм, повідомила поліція Києва у Facebook.

Інша учасниця мітингу, Софія Лапіна, заявила, що до нападу нібито можуть бути причетні працівники посольства. Як уточнили в "Інтерфакс-Україна", за її словами, агресори вийшли з території дипломатичної установи.

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"Біля посольства Туреччини люди посольства вийшли і особисто напали на мітингувальників на протестній акції проти анексії курдів. У костюмах і краватках кидалися на мирних людей, розбили дівчині обличчя", – повідомила Лапіна.

Як пише "Українська правда", турецькі дипломати їм повідомили, що нападниками були громадяни Туреччини, які в цей день відвідували дипломатичну установу. Вони не є працівниками посольства.

"Демонстранти розгорнули транспаранти, частина з яких містила брудну лайку, і фізично блокували доступ до будівлі. Через цю провокаційну демонстрацію відбулися короткі сварки між мітингувальниками і нашими громадянами, які зверталися до посольства", – відповіли дипломати.

Потерпіла дівчина

Потерпіла дівчина

"Українська правда"

Посольство Туреччини

Посольство Туреччини

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Як писав OBOZREVATEL, 9 жовтня Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело світу" на території Сирії. Сирія назвала це порушенням міжнародного права і свого суверенітету і пообіцяла не залишити без відповіді.

10 жовтня у відповідь на військову операцію "Джерело світу" Сирія обстріляла міста у Туреччині, в результаті чого загинули 6 мирних жителів і ще близько 70 були поранені.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Україна Київ
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Путинпрекрати
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70rus xxx
70rus xxx
Надо признать,военную операцию назвать "Источник мира",как то не совсем удачно.
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70rus xxx
70rus xxx
Молодчаги турки,сопли не жуют.Да,а митинг был согласован с мэрией?
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2 из 3 ответов | показать все
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Nemo Александр, правильно . Бить нельзя , это не по-украински . Плеснуть в лицо кислотой или сжечь заживо- это да , по-украински
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hunt andres
hunt andres
Nemo Александр, на ваших майданах и не такое происходит)))
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