"Діти вилазять із вікон": у Києві спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку

У Деснянському районі Києва в середу, 9 жовтня, спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку на Лісовому проспекті, 15а.

Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua в Instagram. У мережі з'явилися відповідні фото і відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, загорілась квартира на другому поверсі. На місце прибули рятувальники, медики і поліцейські.

У Києві спалахнула пожежа у житловому будинку

"Діти вилазять із сусідніх вікон, люди всі вийшли на вулицю, пожежники на місці. Інформацію про подію і про постраждалих встановлюємо", – йдеться у пості.

За іншою версією, пожежа спалахнула на вулиці Мілютенка. Очевидці кажуть, що горів саме балкон однієї з квартир. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Схоже, що провиною цьому є недопалок, кинутий зверху", – зазначили у дописі.

У Деснянському районі Києва в середу, 9 жовтня, спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку Dtp.kiev.ua

Це трапилося на Лісовому проспекті, 15а Dtp.kiev.ua

Загорілася квартира на другому поверсі Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок вранці, 10 вересня, у Шевченківському районі Києва, на вулиці Бакинській, спалахнула пожежа у житловому будинку.

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