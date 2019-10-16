"Дають фальшиві гроші і збивають з пантелику": у Києві розкрили підлу аферистську схему

У Києві розкрили підлу аферистську схему. У неділю, 13 жовтня, на касі одного із магазинів невідомі начебто розрахувались фальшивою банкнотою номіналом 500 гривень.

За словами продавчині, купюру було дуже важко відрізнити від оригіналу. Про інцидент повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Відрізнити її від оригіналу дуже важко, оскільки під спектром просвічується ідеально, "шурхіт" присутній, водяний знак також. Здавалося б – наче справжня, але колір ледве помітний. Сам портрет відрізняється темним відтінком і має трохи інший вираз", – йдеться у дописі.

У Києві розкрили підлу аферистську схему Київ Оперативний

Жінка зазначила, що на фальшивість вказав незрозумілий знак замість напису "500 грн", який мав з’явитися тоді, коли за хорошого освітлення розглядаєш "смужку перетину грошей".

"Розрахунок, як завжди, на відвернення уваги – приходить і бере пачку цигарок. Дає купюру. І поки продавець відраховує здачу, його збивають із пантелику і просять дати дрібними купюрами. Ось тут уже увага далеко не на 500 грн", – додали у пості.

Продавчиня припустила, що саме ці фальшиві купюри продають і рекламують у мережі.

У Києві розкрили аферистську схему Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному українському інтернет-порталі для оголошень виявили торговців підробленими купюрами.

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