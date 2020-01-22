П'ять років свавілля: що відбувається у київських хостелах

Життя мешканців будинку круто змінюється після появи хостелу. Доказ – "готель" у Голосіївському районі Києва. Тут неодноразово відбувалися кримінальні розбірки та спроби рейдерського захоплення.

Люди шостий рік домагаються закриття нелегального "закладу", але марно. Беззубими виявилися і влада із силовиками. Хоча, можливо, вони "у долі"?

Детальніше про ситуацію – в нашому матеріалі.

Поліція не втручалася

Чвари жителів із власниками "нічліжки" вийшли на новий рівень. 22 січня до будинку приїхали автобуси з невідомими, які почали виламувати двері приміщень на цокольному поверсі – їх люди використовують під комори.

Невідомі виносять із приміщень речі мешканців

За словами мешканців будинку, невідомі показали виконавче рішення. Нібито у приміщень з'явився новий власник. А передав приміщення власник хостелу.

На місці була присутня поліція, що, як кажуть мешканці, спостерігала за виконанням судового рішення і не втручалася в те, що відбувалося.

Люди впевнені, що відбулося звичайне рейдерське захоплення. Хостел розташований в будинку нелегально, тому його власник, на їхню думку, не має права розпоряджатися приміщеннями.

Протистояння у хостелі на вул. Кустанайській, 7 у Києві

Протистояння у хостелі на вул. Кустанайській, 7 у Києві

Протистояння в хостелі на вул. Кустанайській, 7 у Києві

Раніше бізнесмен вже намагався привласнити собі частину "цоколя", але люди відбили атаку. Це трапилося у квітні 2018 року. Власник "готелю" вирішив обладнати цокольний поверх під потреби хостелу (встановити пральню), мотивуючи тим, що це... його приватна власність.

Хостел розташований на вул. Кустанайській, 7

Зі свого боку мешканці стверджують, що в "цоколі" розташовані комори, якими вони користувалися і користуються тривалий час. Приміщення мають статус "підсобних", тобто призначених для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців. Пізніше працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості у провадженні за ст. 356 Кримінального кодексу України (самоправство).

Постійні розбірки

Хостел у будинку на вул. Кустанайській "прописався" у 2014 році, перетворивши життя мешканців будинку на пекло. Клієнти "готелю" розвели під стінами будинку антисанітарію, влаштовували бійки і стрілянину (серйозно постраждала одна людина). Також на ґанку будинку був виявлений труп чоловіка. Він був гостем хостелу.

Столичні чиновники про нелегальну "нічліжку" знають, але нічого не роблять.

Зазначимо, що в законодавстві немає такого поняття як "хостели", тому всі вони нелегальні. Додамо, що деякі посадові особи і силовики нерідко мають свої дивіденди від таких "нічліжок", тому ці "заклади" дуже важко закрити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві чоловік зґвалтував у під'їзді 47-річну жінку. Обидва проживали в одному хостелі.

Також повідомлялося про масштабну пожежу у столичному хостелі на вулиці Жилянській, 107. Вигоріла площа у 100 квадратних метрів. НП влаштував один із постояльців, який облив себе бензином і підпалив.

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