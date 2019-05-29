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/Кримінал

Тисячі п'яних за кермом: патрульні оприлюднили сумні дані по Києву

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З початку нинішнього року патрульні Києва оформили 4629 протоколів на водіїв, які керували авто в стані алкогольного сп'яніння.

Як відзначили в Управлінні патрульної поліції в столиці, 414 водіїв затримали за п'яне водіння два рази і 254 – тричі.

Так, одні автолюбителі засвітилися, коли скоїли наїзд на перешкоду. Інших поліцейським "здали" очевидці, які помітили, що авто рухаються з порушеннями. Були й такі, що видали себе тим, що під час руху не вимикали поворотник, або у транспортному засобі не працювала підсвічування номерного знака.

Патрульні оформили 4629 протоколів за керування авто в нетверезому стані

Патрульні оформили 4629 протоколів за керування авто в нетверезому стані

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В патрульної поліції нагадують, що покарання за керування авто в нетверезому стані передбачає штраф 10,2 тис. грн і позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.

За повторне порушення протягом року – 20,4 тис. грн штрафу і три роки позбавлення права керування авто.

За три і більше – 40,8 тис. грн з забороною керування на 10 років.

Патрульні поліцейські

Патрульні поліцейські

infokava

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсонській області легковий автомобіль врізався в мопед, на якому їхав 15-річний школяр з 7-річною сестричкою. Діти загинули на місці події.

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Теми
КриміналВійна на дорогахНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтопатрульна поліція
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