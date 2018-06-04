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"П'яне кунг-фу": у Києві "Біба і Боба" жорстоко побили поліцейських

4.1тЧитати новину російською

У Києві в ніч на 4 червня двоє п'яних чоловіків ламали чужі припарковані авто і накинулися з кулаками на поліцію.

Інцидент стався в Подільському районі на вул. Кирилівська, пишуть на сайті "Київ Оперативний"(щоб подивитися відео, доскрольте до кінця матеріалу).

"Біба і Боба" накинулися на патрульних поліцейських з кулаками. Компанія з двох чоловіків трохи перебрала з алкоголем і почала трощити припарковані у дворі автомобілі. Як тільки до нетверезих дебоширів наблизилася поліція, чоловіки вирішили показати свої вміння "п'яного кунг-фу" на правоохоронцях", - розповіли подробиці у виданні.

"Київ Оперативний"

"Київ Оперативний"

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"Жорстоко ділили дівчат": під Києвом сталася кривава бійка

"Київ Оперативний"

"Київ Оперативний"

"Київ Оперативний"

"Київ Оперативний"

Правоохоронці дали відсіч порушникам, але в ході бійки один із полісменів отримав рвану рану на руці.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві сталася бійка з перестрілкою через забудову на Осокорках.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Національна поліція України
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