"П'яне кунг-фу": у Києві "Біба і Боба" жорстоко побили поліцейських

У Києві в ніч на 4 червня двоє п'яних чоловіків ламали чужі припарковані авто і накинулися з кулаками на поліцію.

Інцидент стався в Подільському районі на вул. Кирилівська, пишуть на сайті "Київ Оперативний"(щоб подивитися відео, доскрольте до кінця матеріалу).

"Біба і Боба" накинулися на патрульних поліцейських з кулаками. Компанія з двох чоловіків трохи перебрала з алкоголем і почала трощити припарковані у дворі автомобілі. Як тільки до нетверезих дебоширів наблизилася поліція, чоловіки вирішили показати свої вміння "п'яного кунг-фу" на правоохоронцях", - розповіли подробиці у виданні.

"Київ Оперативний"

"Київ Оперативний"

"Київ Оперативний"

"Київ Оперативний"

"Київ Оперативний"

"Київ Оперативний"

Правоохоронці дали відсіч порушникам, але в ході бійки один із полісменів отримав рвану рану на руці.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві сталася бійка з перестрілкою через забудову на Осокорках.