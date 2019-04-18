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/Кримінал

П'яна мати спала: в Києві з вікна багатоповерхівки випала 3-річна дитина

1.6тЧитати матеріал російською

У Києві з 6 поверху житлового будинку випала трирічна дівчинка. Дитина вижила, але отримала сильні травми.

Надзвичайна подія трапилася в Святошинському районі, на вул. Чорнобильській. Дівчинка зірвалася з підвіконня балкона, повідомили в прес-службі поліції Києва.

"За попередніми даними, багатодітна мати, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спала. В цей час дівчинка вилізла на підвіконня і зірвалася. Вона впала на прибудинкові насадження, завдяки чому вижила", – уточнили правоохоронці.

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Також відомо, що після падіння дівчинки її 4-річна сестра намагалася вилізти на балкон. На щастя, її помітили люди і почали кричати, через що дитина злякалася і повернулася в кімнату.

У Києві дитина випала з вікна

У Києві дитина випала з вікна

Поліція Києва

У поліції закликали всіх батьків не залишати дітей без нагляду в кімнатах з відкритими вікнами. Щодо матері постраждалої поліція відкрила кримінальне провадження.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві неподалік метро "Нивки" підліток викинувся з 6 поверху житлової багатоповерхівки. Від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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