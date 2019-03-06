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/Кримінал

Дітей відвезли в лікарню: у школі Києва стався скандал з психотропами

5.3тЧитати матеріал російською

У Києві під час занять дві школярки вживали психотропні речовини.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, НП сталася в одній зі шкіл Солом'янського району.

"Отруєння отримали дві дівчини у віці 16 років: Юля П. і Катя Г. Першу допомогу їм надали близько 12:00 у шкільному медпункті, після чого відвезли до відділення токсикології дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", – розповів інсайдер.

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Наші журналісти подзвонили в школу, однак в спілкуватися з пресою в навчальному закладі навідріз відмовилися.

НП у школі

НП у школі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній зі шкіл Києва одна з учениць сильно розбила голову, проте ніхто не спромігся викликати їй "швидку", поки в навчальний заклад не приїхали батьки.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналшколадітиотруїлися діти
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