Дітей відвезли в лікарню: у школі Києва стався скандал з психотропами

У Києві під час занять дві школярки вживали психотропні речовини.
Як повідомило джерело OBOZREVATEL, НП сталася в одній зі шкіл Солом'янського району.
"Отруєння отримали дві дівчини у віці 16 років: Юля П. і Катя Г. Першу допомогу їм надали близько 12:00 у шкільному медпункті, після чого відвезли до відділення токсикології дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", – розповів інсайдер.
Наші журналісти подзвонили в школу, однак в спілкуватися з пресою в навчальному закладі навідріз відмовилися.
НП у школі
Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній зі шкіл Києва одна з учениць сильно розбила голову, проте ніхто не спромігся викликати їй "швидку", поки в навчальний заклад не приїхали батьки.
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