Дітей відвезли в лікарню: у школі Києва стався скандал з психотропами

У Києві під час занять дві школярки вживали психотропні речовини.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, НП сталася в одній зі шкіл Солом'янського району.

"Отруєння отримали дві дівчини у віці 16 років: Юля П. і Катя Г. Першу допомогу їм надали близько 12:00 у шкільному медпункті, після чого відвезли до відділення токсикології дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", – розповів інсайдер.

Наші журналісти подзвонили в школу, однак в спілкуватися з пресою в навчальному закладі навідріз відмовилися.

НП у школі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній зі шкіл Києва одна з учениць сильно розбила голову, проте ніхто не спромігся викликати їй "швидку", поки в навчальний заклад не приїхали батьки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!