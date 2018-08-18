Прожив два дні: в центрі Києва горе-мати викинула немовля на смітник

На вул. Андрющенко в Шевченківському районі Києва на смітнику знайдено мертве немовля.

Як повідомляє "Київ Оперативний", до представників поліції охорони, яка відпрацювала виклик по вул. Андрющенка, 4б, звернувся чоловік, який розповів про підозрілий пакет на смітнику.

Силовики взяли пакет, а коли відкрили, то побачили там дитину. Вони почали реанімувати малюка, викликали "швидку". Але медики, які приїхали на виклик, констатували смерть хлопчика, який народився лише два дні тому.

Недалеко від смітника знайшли маму дитини - місцеву жительку, яка зловживає алкоголем. Батько малюка спав поруч.

На місці НП працює поліція.

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