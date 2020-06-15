Протести на суді щодо Стерненка: Крищенко заявив про відсторонення двох поліцейських

Поліція Києва відсторонила від служби двох правоохоронців, які могли побити учасника протестів під Шевченківським райсудом Києва, де обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Буде проведено службове розслідування, заявив "Українській правді" голова столичної поліції Андрій Крищенко.

"Виходячи з інформації в пресі, де є фото, на якому є дії, які можуть свідчити про можливе перевищення сили поліцейськими, я призначив службову перевірку. Ці двоє людей відсторонені від несення служби", – сказав він.

Побиття під Шевченківським райсудом Києва

Після розслідування матеріали передадуть Державному бюро розслідувань.

Крищенко закликав ЗМІ надати їм більше фото та відео інциденту або публічно оприлюднити їх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Шевченківський районний суд обирає запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Під будівлею суду зібралися люди на підтримку Стерненка. Сталися сутички з правоохоронцями, в результаті яких було затримано п'ятьох осіб.