Протаранив таксі та втік: в центрі Києва п'яний водій авто влаштував жорстку ДТП

У середу вранці, 6 листопада, в Печерському районі Києва, позашляховик Honda виїхав на зустрічну смугу Паркової дороги, протаранив в лоб таксі Bolt з пасажиром та втік з місця аварії.
Власник машини був з ознаками алкогольного сп'яніння, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Близько 5:40 авто служби Bolt зупинилося біля світлофору на Парковій дорозі. Тоді, за словами пасажира, з алеї Героїв Крут на великій швидкості вилетів Honda і протаранив таксі в лоб.
У центрі Києва п'яний водій авто влаштував жорстку ДТП
Інформатор
В результаті зіткнення позашляховик відкинуло на тротуар, але після цього він швидко втік з місця ДТП, залишивши на Парковій дорозі передній номерний знак.
Патрульна поліція почала розшук автомобіля і через десять хвилин виявили його бульварі Дружби народів. Машина стояла на парковці АЗС "SOCAR". У салоні спав пасажир, а поруч знаходився власник авто з явними ознаками алкогольного сп'яніння.
Він стверджував, що за кермом його не було, але плутався в свідченнях. Спочатку чоловік розповів, що в аварію на його транспортному засобі потрапив хтось інший і він нічого не знає. А після – вигадав нову версію, згідно з якою сів в уже пошкоджену машину біля заправки і керував нею тільки під час руху парковкою.
Від проходження тесту на драгері чоловік відмовився.
У Києві позашляховик Honda виїхав на зустрічну смугу Паркової дороги, протаранив таксі Bolt з пасажиром і втік
Інформатор
Власник авто бувз ознаками алкогольного сп'яніння
Інформатор
У Києві позашляховик Honda виїхав на зустрічну смугу Паркової дороги, протаранив таксі Bolt з пасажиром і втік
Інформатор
Власник авто був з ознаками алкогольного сп'яніння
Інформатор
У Києві позашляховик Honda виїхав на зустрічну смугу Паркової дороги, протаранив таксі Bolt з пасажиром і втік
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП. В результаті аварії загинули двоє людей, ще двоє – постраждали. У мережі з'явилося відео моменту зіткнення двох автомобілів.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".