Протаранив таксі та втік: в центрі Києва п'яний водій авто влаштував жорстку ДТП

У середу вранці, 6 листопада, в Печерському районі Києва, позашляховик Honda виїхав на зустрічну смугу Паркової дороги, протаранив в лоб таксі Bolt з пасажиром та втік з місця аварії.

Власник машини був з ознаками алкогольного сп'яніння, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Близько 5:40 авто служби Bolt зупинилося біля світлофору на Парковій дорозі. Тоді, за словами пасажира, з алеї Героїв Крут на великій швидкості вилетів Honda і протаранив таксі в лоб.

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В результаті зіткнення позашляховик відкинуло на тротуар, але після цього він швидко втік з місця ДТП, залишивши на Парковій дорозі передній номерний знак.

Патрульна поліція почала розшук автомобіля і через десять хвилин виявили його бульварі Дружби народів. Машина стояла на парковці АЗС "SOCAR". У салоні спав пасажир, а поруч знаходився власник авто з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Він стверджував, що за кермом його не було, але плутався в свідченнях. Спочатку чоловік розповів, що в аварію на його транспортному засобі потрапив хтось інший і він нічого не знає. А після – вигадав нову версію, згідно з якою сів в уже пошкоджену машину біля заправки і керував нею тільки під час руху парковкою.

Від проходження тесту на драгері чоловік відмовився.

У Києві позашляховик Honda виїхав на зустрічну смугу Паркової дороги, протаранив таксі Bolt з пасажиром і втік Інформатор

Власник авто бувз ознаками алкогольного сп'яніння Інформатор

У Києві позашляховик Honda виїхав на зустрічну смугу Паркової дороги, протаранив таксі Bolt з пасажиром і втік Інформатор

Власник авто був з ознаками алкогольного сп'яніння Інформатор

У Києві позашляховик Honda виїхав на зустрічну смугу Паркової дороги, протаранив таксі Bolt з пасажиром і втік Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП. В результаті аварії загинули двоє людей, ще двоє – постраждали. У мережі з'явилося відео моменту зіткнення двох автомобілів.

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