Прострілив живіт і руку: з'явилися нові подробиці нападу на підприємницю в Києві

У вівторок, 20 серпня, у Голосіївському районі Києва невідомий кілька разів вистрілив у підприємницю. Жінка стояла біля кав’ярні, почула хлопок та побачила, як із правої руки потекла кров. Згодом вона виявила й "отвір" у своєму животі.

Як написала пресслужба поліції Києва, до правоохоронців звернувся чоловік постраждалої та повідомив, що його дружина отримала поранення у руку.

Вона розповіла, що близько 19:00 стояла поруч із кав’ярнею. Раптом жінка почула хлопок і відчула біль у правій руці, з якої почала текти кров. Киянка побігла додому, звідки викликали поліцію та лікарів.

У Києві стріляли у підприємницю

Потерпілу госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу. Того ж вечора вона поїхала додому.

Проте, коли вранці поліцейські зателефонували підприємниці, з’ясувалось, що вона знову потрапила в лікарню. За словами чоловіка, вдома киянка помітила "невеликий отвір у животі".

Рентгенологічне дослідження показало, що у потерпілої в животі знаходився сторонній предмет. Жінку терміново прооперували. Вилучений речовий доказ направили на експертизу.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. За вказаний злочин передбачене покарання – до 15-ти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 20 серпня невідомий декілька разів вистрілив у жінку. Постраждала є підприємницею. У неї виявили вогнепальні поранення черевної порожнини і кисті руки.

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